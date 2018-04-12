Müslümanlara 'Mescid-i Aksa'yı ziyaret edin' çağrısı

İslam alimleri ve davetçileri Müslümanlara Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Ramallah'ta iki gün süren "9. Uluslararası Beytülmakdis Konferansı"nın kapanış bildirgesinde, "Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar tarafından ziyaret edilmesinin dini bir fazilet olmasının yanında Kudüs'ün himayesi için siyasi bir zorunluluk olduğu" belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı çıkılan bildirgede, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir. Müslümanların güçleri yettiğince Kudüs'ü ziyaret etmeleri dini bir vecibedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu bağlamda, Mescid-i Aksa'nın çeşitli dillerde tanıtımlarının yapılması, üniversitelerin Kudüs'ün bilinmesine dönük bir dersi müfredatlarına alması tavsiye edildi.

Bildirgede ayrıca, Filistin davasında halkın meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çevresinde toplanılması çağrısı yapıldı.

Ramallah'ta düzenlenen "9. Uluslararası Beytülmakdis Konferansı"nda 57 ülkeden temsilciler hazır bulundu. Konferansa Türkiye'den Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal ile Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu katıldı.

Konferans kapsamında "Kudüs'te Gayrimüslimlere Verilen Haklar" başlığıyla düzenlenen sergide, belge ve görsellerle Osmanlı döneminde Kudüs ve Filistin topraklarına ışık tutuldu.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.





