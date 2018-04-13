"Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh özgürlüğü de yoktur"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: "Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir" dedi.

Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum"

- "Namaz, Peygamber Efendimizin müminlere getirmiş olduğu en büyük hediyedir. Rabbimiz, miraç gecesinde Peygamber Efendimize ve onun şahsında bütün Müslümanlara 5 vakit namazı kılmalarını emretti"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Miraç Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Program, yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vaazında mübarek gecelerden birisinin idrak edildiğini söyledi.

Mübarek gün ve gecelerin Müslümanlara ruhi bir yenilenme sağladığı için çok önemli olduğunu belirten Erbaş, miracın, erdem, bereket, ümit ve diriliş yolculuğu olduğunu kaydetti.

Müminin miracının namaz olduğunu dile getiren Erbaş, "Namaz, Peygamber Efendimizin müminlere getirmiş olduğu en büyük hediyedir. Rabbimiz, miraç gecesinde Peygamber Efendimize ve onun şahsında bütün Müslümanlara 5 vakit namazı kılmalarını emretti." ifadelerini kullandı.

Erbaş, mübarek gecelerde bol bol tövbe etmek ve namaz kılmak gerektiğine dikkati çekerek, İsra Suresi'nin de Müslümanlara bu geceyi hatırlattığını bildirdi.

İsra Suresi'nde tüm insanlık için belirlenen bazı ilkeler bulunduğuna işaret eden Erbaş, bunların Allah'tan başka ilah edinmemek, anne ve babaya iyi davranmak, akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, savurganlık, israftan ve cimrilikten kaçınmak, çocukların hayatını korumak, zinaya yaklaşmamak, yetim malı yememek, ölçüyü ve tartıyı tam yapmak, bilmediğin şeyin peşine düşmemek ve bilgisiz hüküm vermemek, büyüklük taslamaktan sakınmak olduğunu anlattı.

- "Mescid-i Aksa'nın özgür olması için dua etmeliyiz"

Miracın hatırlattığı değerlerin en önemlisinin Mescid-i Aksa olduğunu vurgulayan Ali Erbaş, Mescid-i Aksa'nın özgür olması için dua etmek gerektiğini söyledi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen miraç gecesinin, zihinlerimize berraklık, kalplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik ve hayatımıza huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA