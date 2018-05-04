Mersin'de kontrolden çıkan panelvan parka düştü: 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde üst geçitten inerken kontrolden çıkan ticari araç, duvarını yıktığı Kültür Park'a düştü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kültür Park'a düşen ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan Ş. (19) idaresindeki 33 NN 627 plakalı panelvan, Atatürk Caddesi'ndeki Sunay Atilla üst geçidinden inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Refüje çarparak savrulan araç, çevre duvarını yıktığı Kültür Park'a düştü.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA