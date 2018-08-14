Mersin Silifke Kalesi turizme kazandırılıyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki kalede arkeolojik kazılara ek olarak restorasyon çalışması da yürütülüyor.

Roma döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve Kıbrıs'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti için önemli kalelerden birisi haline gelen Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi kale, yürütülen çalışmalarla kültür turizmine katkı sağlayacak hale getiriliyor.

UYGARLIKLARIN KÜLTÜR İZLERİ



Mersin'in deniz turizminde önemli merkezlerinden biri olan Silifke'ye hakim bir tepede yer alan kalede 2011 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmaları kapsamında Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemi izleri ortaya çıkarılıyor.

Tarihi öneme sahip kaledeki kazı çalışmaları Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran başkanlığındaki 15 kişilik ekiple yürütülüyor.,





ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLİYOR



Daha önceki çalışmalarda kale içi yerleşim dokusu ortaya çıkartılırken bu yıl ise hendek ve surlar arasındaki "hisarpeçe" denilen bölümlerde kazı yapılıyor.



Kale içerisindeki kazı çalışmalarında çıkarılan eserler ise yapılan temizlik işlemlerinin ardından kayıt altına alınıp sergilenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Arkeolojik kazılara ek olarak Silifke Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmasıyla da kalenin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.







"KALEDE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANACAK"



Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümünün aynı anda başladığını söyledi. Ali Boran, kazı çalışmalarında, Anadolu'da Osmanlı dönemi kale içi yerleşim dokusunun kapsam, içerik ve mimari olarak en güzel örneklerinin ortaya çıkarıldığını hatırlatarak, "Aynı şekilde bu dönemlerde merkezde bir cami, onun etrafındaki ticari yapılar ve konutlar dediğimiz bu yapılar da kazılar sonucunda ortaya çıkartıldı." dedi.













Kaynak: Ajanslar