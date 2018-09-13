Son Dakika!
13 Eylül 2018 14:27 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 14:34

Merkez’den likidite yönetimi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin açıklama yaptı.

Merkez’den likidite yönetimi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin açıklama yaptı.

GECELİK VADEDEKİ FONLAMA YARIN BAŞLIYOR

Buna göre; Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacak.

Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacağı belirtildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)


0Yorum Yap