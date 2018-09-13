Merkez’den likidite yönetimi açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin açıklama yaptı.

GECELİK VADEDEKİ FONLAMA YARIN BAŞLIYOR



Buna göre; Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacak.

Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Kaynak: Ajanslar