Merkez Bankası'nın faiz kararı İngilizleri mutlu etti!

Merkez Bankası faiz oranını yüzde 24'e yükseltmesinin ardından İngilizler, Merkez Bankası'nın Erdoğan'a karşı geldiğini yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, faizkonusunda fikrinin değişmediğini, yüksek faize her zaman karşı çıktığını ifade etti.

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

FAİZDE TARİHİ ARTIŞ



Açıklama, Merkez Bankası'nın tarihindeki en yüksek faiz artırımını bildiriyordu: Yüzde 6,25.

Merkez Bankası, faiz oranını 17,75'ten 24'e yükseltti.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI İNGİLİZ BASININDA

Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı İngiliz medyası tarafından da mercek altına alındı.

Karardan oldukça memnun olan İngilizler, "Merkez Bankası faiz oranını artırarak Erdoğan'a karşı geldiğini gösterdi" başlığını kullandı.

Haberin detaylarındaki ifadeler de İngilizlerin faiz kararından duyduğu memnuniyeti gösterdi.

"BAŞKA ŞANSLARI YOKTU"



Londra merkezli Bluebay Asset Management Şirketinden Ekonomist ve Yükselen Piyasalar Uzmanı Timothy Ash, “Kendilerine hayatta kalma ve bunun altından kalkma hususunda bir şans verdiler. (…) Bu durum, onlara bir şans veriyor. Bunu yapmaları gerekiyordu. Başka şansları yoktu.” dedi.

Kaynak: Ajanslar