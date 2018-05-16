Merkez Bankası'ndan piyasalara kritik uyarı!

Merkez Bankası, döviz kurları üzerinde görülen hareketlenmelere ilişkin açıklama yaptı.



Merkez bankası açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."



DOLARDAN SERT TEPKİ

Dolar ve Euro gün içerisinde tarihi rekor seviyesini sırasıyla 4.5011 TL, 5.3250 TL'ye taşırken Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası geriledi. Dolar/TL en düşük 4.4091 seviyesini görürken saat 13.19 itibarıyla 4.4141 seviyesinde hareket etti

MB BAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Ak Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Ak Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulunuyor. Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da bulunacağı kaydedildi.

BİR AÇIKLAMA DA ŞİMŞEK'TEN



Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise az önce yaptığı açıklamada, "Kural tabanlı piyasa ekonomisi yaşayabilecek tek seçenek" dedi.

PİYASADA NELER OLDU?

Dolar ve euroda son dönemde yaşanan hızlı hareketler yaşanıyor. Dün Moody's ve ABD faizleri ile birlikte yükselişe geçen kurlar 4.46 liraya kadar çıkmıştı. Bugün sabahtan itibaren hareketin devamı görülürken dolar kuru 4.5010 TL, euro ise 5.3247 ile rekor seviyelere ulaştı.

Kaynak: ajanslar