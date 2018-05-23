Merkez Bankası'ndan olağanüstü toplantı!

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." denildi. Dolar ve eurodaki sert yükseliş nedeniyle harekete geçen Merkez faiz oranını 13,5'ten 16,5'e yükseltti.

Günün ilk yarısında dolar/TL 4,9282, avro/TL 5,7686 ve sterlin/TL de 6,5965 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü.

Dövizdeki sert yükseliş için harekete geçen Merkez Bankası acil toplandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." denildi.

MERKEZ FAİZİ ARTIRDI

Toplantı sonrası Merkez Bankası, faizi 13,50'den 16,50'ye yükseltti.

DOLAR VE EURODA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın açıklaması ardından dolar 4,55'e kadar düştü. Euro da açıklama sonrası 5,33 bandına indi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:



Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faizoranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltilmiştir.

PARASAL SIKILAŞTIRMA KARARI ALINDI

Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Kaynak: Ajanslar