Merkez Bankası'ndan kritik açıklama

Merkez Bankası enflasyon görünümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyonun yükselişi döviz kurunu etkilediği için Merkez Bankası piyasalara sözlü müdahale etti.

'GEREKLİ TEPKİ VERİLECEK'

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.''

''PARASAL DURUŞ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK''

''Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Kaynak: Ajanslar