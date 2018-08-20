Merkez Bankası'ndan Katar'la imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama!

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası arasında imzalanan anlaşma ile ilgili, "Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında, 17 Ağustos 2018 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle, ikili bir para takası (swap) anlaşmasının imzalandığı belirtilerek;

'ANLAŞMA TL VE RİYAL CİNSİNDEN'

"Söz konusu anlaşma 3 milyar USD karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Ajanslar