Merkez Bankası'ndan ikinci dolar hamlesi

Merkez Bankası, dolara karşı hamle daha yaparak TL döviz depo ihale tutarının 1.25 milyar liradan 1.5 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir.

Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir." denildi.



DOLAR DÜŞMEYE BAŞLADI

Dolar, kararın ardından hafif bir gevşeme ile 4.34 liraya geriledi.

İKİ GÜN ÖNCE DE HAMLE YAPMIŞTI

Merkez Bankası, iki gün önce de ROM (Rezerv opsiyonu mekanizması) döviz imkanı üst sınırını düşürmüş ve yüzde 55'ten yüzde 45'e çekmişti. Böylece 2.2 milyar doların bankaların kullanımına geçeceğini duyurmuştu.

Merkez'in bu klararının ardından kurlar hafifçe gevşese de arkasından yurtdışındaki dolar yükselişine bağlı olarak yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

Kaynak: ajanslar