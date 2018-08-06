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06 Ağustos 2018 18:28 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 18:32

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!

Doların 5 liranın üzerine çıkması ile birlikte Merkez Bankası'ndan karşı hamle geldi. Buna göre döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 40'a düşürülerek 2,2 milyar dolar daha kullanıma sunuldu.

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi!

Merkez Bankası, dolar ve eurodaki yükselişe müdahale gerçekleştirdi.

2,2 MİLYAR DOLAR BANKALARIN KULLANIMINA GEÇECEK

Buna göre yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Merkez bankası


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