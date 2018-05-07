Merkez Bankası'ndan dolara kritik müdahale!

Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.

Merkez Bankası, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.

DOLARDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 4.2627 TL seviyelerinde hareket eden dolar kuru, hamle sonrası 4.25 TL'nin altını gördü. Kur şu dakikalarda 4.25 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Kaynak: ajanslar