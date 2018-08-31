Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin BİST nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası'nda da yapılabilecek.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, TL uzlaşmalı vadeli Döviz satım işlemleri, VİOP piyasasında da yapılabilecek.

Duyuruda şu ifadeler yer verildi;

"Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Kaynak: Ajanslar