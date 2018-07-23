Merkel'den Mesut Özil'in kararıyla ilgili ilk yorum geldi

Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Özil, çok büyük katkı yaptı, kararına saygı duyuyorum" dedi.

Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Özil, çok büyük katkı yaptı, kararına saygı duyuyorum" dedi.

"MESUT ÖZİL'E BÜYÜK DEĞER VERİYOR"

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına açıklama yapan sözcü, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Başbakan Angela Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu da belirtti.

Mesut Özil tartışması nedeniyle Almanya'nın göçmen politikasıyla ilgili de bir açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, "Almanya göçmen kökeni olanları her zaman bağrına basmaya devam edecektir" dedi.

Alman hükümet sözcüsü, Almanya'daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının uyumu başarıyla gerçekleştirdiğini de ifade etti.

Kaynak: Ajanslar