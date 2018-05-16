Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a gözdağı

Merkel, İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı hedef yaptı

Almanya'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında propagandalar yürütülmesine izin veren Merkel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın ziyareti sonrası düşmanlığını ortaya çıkarttı.

ZİYARETE BİLE BASKI BAŞLADI

"Baskı" ve "özgürlük" kelimeleri üzerinden son dönemde Türkiye'ye eleştirilerde bulunan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ziyaret için "Soru işaretleri yaratır" dedi.

Medya aracılığıyla Mesut Özil ve İlkay Dündoğan üzerinde baskı oluşturmaya çalışan Almanya Şansölyesi Merkel, "Soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ajanslar