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12 Nisan 2018 14:49 | Son Güncelleme: 12 Nisan 2018 14:51

Merkel, Trump'ı kızdıracak!

Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” dedi.

Merkel, Trump'ı kızdıracak!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, olasıbir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” dedi.

Etiketler: Merkel


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