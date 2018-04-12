Merkel, Trump'ı kızdıracak!
Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, olasıbir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, olasıbir Suriye harekatına katılmayacaklarını açıkladı. Merkel, "Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız” dedi.
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