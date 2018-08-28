Merkel Azerbaycan diye Ermenistan'ın görüntüsünü paylaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Kafkasya ziyareti sırasında bir gaf yaptı. Şansölye Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın görüntüsünün yer aldığı hikayesini "Günaydın Azerbaycan" notuyla paylaştı.

Almanya Başbakanı Merkel'in, Güney Kafkasya ülkeleri turu kapsamında Gürcistan ve Ermenistan'dan sonraki durağı Azerbaycan oldu.

"GÜNEYDIN AZERBAYCAN"



Merkel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bir hikaye paylaştı. Fakat hikayesinde 'Günaydın Azerbaycan. Kafkasya ziyaretimin 3. günü' diye seslenen Merkel, bir gaf yaptı. Zira hikayedeki görüntü Azerbaycan'dan değil, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dandı.

Dağlık Karabağ yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan iki ülke konusunda böyle bir gaf yapılması kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

KRİZE NEDEN OLABİLİR



Durumu fark eden kullanıcılar, Instagram'da 24 saat içinde silinen videoyu kaydedip YouTube'da yayınladı. Konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmazken Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimden doalyı Almanya'nın sebep olacağı bir kriz yaşanabilir.



​Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

Kaynak: Ajanslar