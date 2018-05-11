Merkel ve Macron Trump'a karşı atakta!

Trump’ın, kendi ülkesinin de onayıyla devreye sokulan ve 12 yıllık diplomatik çabanın ürünü olan İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasına Avrupa’dan verilen tepkiler sertleşti.

Temas trafiği ve karşı önlem arayışları da hızlandı. Bu çerçevede Fransa, ABD’nin yaptırımlarını etkisiz kılacağını düşündüğü biri dizi önlemi Avrupa Birliği Komisyonu’na önermeye hazırlanıyor.

FRANSA'DAN "KÜBA" MODELİ

Karşı önlem önerileri üzerinde çalışıldığını Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire duyurdu. Fransa’nın, ilk adım olarak, 1996’da ABD’nin Küba’ya uyguladığı ve bu ülkeyle iş yapan üçüncü ülkeleri hedef alan yaptırımları etkisiz kılmak için hazırlanan düzenlemenin bugüne uyarlanmasını önermesi bekleniyor. Bu düzenleme Avrupalı şirketlerin yaptırımları görmezden gelmesine ve yabancı mahkemelerin yaptırımları temel alarak verdiği kararların Avrupa tarafından tanınmamasına olanak sağlıyordu.

Le Maire, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa’nın ABD yönetiminin, "dünyanın ekonomi polisi" rolü oynamasını kabul etmemesi gerektiğini belirtti.

Le Maire, "ABD’nin kararlarına itaat edecek, pantolonunun paçasına yapışan uyruklar mı olmak istiyoruz yoksa ekonomik çıkarlarımız var,İran ile ticareti sürdüreceğiz mi demek istiyoruz?" dedi.

Le Maire ay sonunda Alman ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya gelerek atılabilecek ortak adımları ele alacaklarını söyledi.

MERKEL-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Son dönemde ABD’ye yönelik tavrını net şekilde sertleştirilen AlmanyaBaşbakanı Angela Merkel ise yaptığı bir konuşmada, anlaşmanın ne kadar süre hayatta tutulabileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Merkel, RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesini JCPOA ve Trump’ın tek taraflı çekilme kararı oluşturdu. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin anlaşmada kalınmasının bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öneminin altını çizdikleri belirtildi. İran ve Trump’ın kararı Merkel’in 18 Mayıs’ta Moskova’ya yapacağı ziyaretin de en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

ZARİF İLE BULUŞMA

AB Dışişleri Bakanları ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i bir araya getirecek toplantının detayları da netleşti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, salı günü Brüksel’de, E3 olarak adlandırılan Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanları ile diğer AB ülkelerinin bakanlarının bir araya geleceğini duyurdu. Bakanlar, bu toplantının ardından da Zarif ile görüşecek.

FRANSA DIŞİŞLERİ TRUMP'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bugün ise Fransa, ABD’nin İran’a getirdiği yeni yaptırımları kınadı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletlerinin aldığı yaptırım kararlarının ABD’yi ilgilendirdiğini belirterek "Amerika’nın Nükleer Anlaşmadan çıkma faturası bize mal edilemez. Bizi ilgilendiren kararlar bizimle görüşülmeden alınamaz” dedi. Yaptırımların kabul edilemez olduğunun altını çizen Le Drian, Avrupalıların kendi şirketlerinin menfaatlerini korumak için bütün hamleleri gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

MERKEL DE KONUŞTU



İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinden sonra AB ile ABD arasında önemli bir anlaşmazlık ve belirsizlik bulunuyor" dedi.

Almanya'nın Münster kentinde Katolik Günü'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuşmasında ABD Başkanı Trump'u sert bir dille eleştirdi. İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Trump tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Merkel, "Trump uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak iptal etmiştir. Herkes istediği anlaşmayı istediği gibi iptal ederse dünya için iyi olmaz" açıklamasında bulundu.

Merkel, "ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çıkması uluslararası topluma büyük bir hasar vermiştir. Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin oy birliği ile aldığı kararı bozmak doğru değildir. ABD'nın tavrı üzüntü ile karşılandı. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinden sonra AB ile ABD arasında önemli bir anlaşmazlık ve belirsizlik bulunuyor" dedi.

ABD YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran Nükleer Anlaşmasından çekilmesinin ardından, İran ile ticari ilişkileri bulunan 9 şirket ve bireye karşı yeni yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: Ajanslar