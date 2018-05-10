Mercan öldü mü, yaşayacak mı? Belfu Benian diziden ayrılacak mı?

Mercan öldü mü, yaşayacak mı sorusunun yanıtı Sen Anlat Karadeniz izleyicileri tarafından merak ediliyor. Belfu Benian diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 16.bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Nefes ve Tarih her şeye rağmen hayatını yaşamaya çalıştı. Vedat, Tahir'e düşmanca bir plan hazırlayarak ortalığın karışmasını sağladı. Mercan'ı öldürüp babasını Tahir ile karşı karşıya getirmeyi amaçladı. Planını uygulayarak Mercan'ın karşısına çıktı. Şeytani planlarının amacına ulaşıp ulaşmayacağı ise tam bir muamma oldu. Sen Anlat Karadeniz'in izleyicileri ise Mercan öldü mü ve Mercan yaşayacak mı sorularını sormaya başladı. Dizinin son bölümü reyting mücadelesinde listenin ilk sıralarından inmedi. Peki Belfu Benian diziden ayrılacak mı?

MERCAN ÖLDÜ MÜ, YAŞAYACAK MI?

Yiğit'i alabilmek için evlenen Nefes ve Tahir herkese ve her şeye rağmen beraber olmanın mutluluğu içindedir. Saniye ve diğerleri iki sevdalının peşinde dilleri ile eziyete devam ederken, Vedat intikam yeminleri eder. Kendi eliyle yapamadığını bir başkasını körükleyerek yapmaya karar veren Vedat, Tahir'e bir düşman daha hazırlar.

Mercan'ın canına kıyarak babasını Tahir'in üzerine salacak ve öldürtecektir. Şeytani planları ile ortalığı kasıp kavuran Vedat, Mercan'ı öldürecek mi? Seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in haftaya yayınlanacak bölümünde her şey belli olacak.

BELFU BENİAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz 17.bölümü ile 16 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Dizide şimdi merak edilen soruların başında Belfu Benian diziden ayrılacak mı sorusu yer aldı. Henüz böyle bir bilgi bulunmasa da haftaya yayınlanacak bölümde tüm her şey belli olacak.

Belfu Benian Kimdir?

1995 doğumlu güzel oyuncu Belfu Benian Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İstanbul doğumlu Belfu Benian ilk oyunculuk deneyimini Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mercan karakteri ile gerçekleştirmiştir.

Göz rengi mavi, saç rengi ise kumral’dır. Trabzon ve Ankara tiyatrolarında sahne almakta ve oyunculuk konusunda kendisini geliştirmektedir. Kitap okumayı, spor yapmayı çok seven Belfu Benian ayrıca sıkı bir hayvan severdir. 5 Eylül 1995 doğumlu oyuncu Belfu Benian’ın burcu Başak‘tır. Babası’nın ismi ise Hakan Benian’dır.

Kaynak: AjansHaber