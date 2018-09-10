Merasim Sokak terör saldırısı davasında karar çıktı!

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada, 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada, 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Devlet Mahallesi Merasim Sokağı'nın İnönü Bulvarı kesimine yakın mesafede, askeri ve sivil servis araçları kırmızı ışıkta beklerken bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi yaralanmış, birçok araç ve bina zarar görmüştü.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Soruşturma sonucunda intihar saldırganının "Zinar-Raperin" kod adlı Abdulbaki Sömer olduğu belirlenmişti.

Saldırıya ilişkin iddianamede, PKK/KCK ile iltisaklı yayın yapan basın yayın organlarında eylemi TAK adında örgütün üstlendiği haberleri yer alsa da TAK'ın, PKK/KCK tarafından 2004'te kurulan paravan örgütlenme olduğu, terör örgütünün TAK ismini, örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı belirtilerek, TAK tarafından üstlenilen eylemlerin PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla ve terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Üst düzey yöneticiler de iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de arasında yer aldığı 68 kişi hakkında iddianame düzenlemişti.

İddianamede sanıkların kasten adam öldürme suçundan 29'ar kez, devletin güvenliğine karşı işlenen suçtan da birer kez olmak üzere 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA