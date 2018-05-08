Meral Akşener'in yanında dikkat çeken o isim ifşa oldu
İYİ Parti’nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık var.
4 Haziran seçimlerine sayılı günler kala FETÖ üyesi isimler sosyal medyada propaganda faaliyetlerini arttırdı. Muhalefetin dörtlü ittifakı arasında yer alan İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında bulunan Kerim Çoraklık'ın FETÖ'ye destek paylaşımları yapıyor.
FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye aleyhine paylaşımlar ve sözler sarfeden FETÖ üyesi Enes Kanter'e destek mesajında "Milli takıma almadığınız Kanter, Oklahoma City Thunder ile 70 milyon dolara anlaştı" şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı.
Kaynak: ajanslar