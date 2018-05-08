Meral Akşener'in yanında dikkat çeken o isim ifşa oldu

İYİ Parti’nin iletişim ekibinin başında FETÖ ile irtibatı nedeniyle tutuklanıp daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kerim Çoraklık var.

4 Haziran seçimlerine sayılı günler kala FETÖ üyesi isimler sosyal medyada propaganda faaliyetlerini arttırdı. Muhalefetin dörtlü ittifakı arasında yer alan İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında bulunan Kerim Çoraklık'ın FETÖ'ye destek paylaşımları yapıyor.

Kerim Çoraklık'ın attığı tweetlerde hükümetin başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadelesini her fırsatta eleştirildiği, terör örgütünün elebaşı Gülen'e de methiyeler dizdiği görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Kerim Çoraklık'ın FETÖ sempatizatı tweetler attığı görüldü.



FETÖ'cü Enes Kanter'e destek

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye aleyhine paylaşımlar ve sözler sarfeden FETÖ üyesi Enes Kanter'e destek mesajında "Milli takıma almadığınız Kanter, Oklahoma City Thunder ile 70 milyon dolara anlaştı" şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı.

AK Parti'ye hakaret Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Çoraklık'ın AK Parti hakkında hakaretler sarf ettiği de görülüyor. Hükümet ve AK Parti'ye karşı propaganda yürüten İyi Parti İletişim Sorumlusu Çoraklık'ın attığı tweetler sosyal medyada büyük tepki topluyor.

Kaynak: ajanslar