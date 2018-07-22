Meral Akşener'in İYİ Parti'dan istifa ettiği iddia edildi

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda çıkan tartışmalar üzerine Genel Başkan Meral Akşener'in istifa ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi. Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan "istifa açıklaması" yaptı.

İYİ PARTİ GİK ÜYESİ İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURDU

İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Eryılmaz ise istifasını Twitter hesabından duyurarak, "İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım" ifadesini kullandı. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önüne gelen tanklara karşı ilk direnişi başlatan emniyet amiri olan Mehmet Fatih Eryılmaz, darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve "gazi" olmuştu.

Kaynak: Ajanslar