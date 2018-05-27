Meral Akşener'e şok! Miting alanında hüsrana uğradı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti.İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti.

Partisinin Aydın milletvekili adayları ile birlikte İstasyon Meydanı'nda seçmenlerinin karşısına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, hükümetin politikalarını eleştirerek, seçim vaatlerini sıraladı.

Başta zeytin, pamuk ve incir olmak üzere toprakları bereketli Aydın'ın diğer illerde olduğu gibi tarımsal sıkıntılar yaşadığını söyleyen Akşener, zeytin arazilerini kullanıma açmaya çalışan iktidarı da eleştirdi. Akşener, "Zeytin'in anavatanı Türkiye'de üretim maliyetleri yüzünden çiftçi üretmeyi bıraktı. Dünyaya zeytin satan Türkiye, zeytini ve zeytinyağını ithal eder hale geldi. Değerli araziler üzerindeki zeytin ağaçlarına göz diken iktidar, torba yasa içine zeytinlikleri kullanıma açmaya çalışsa da zeytin ağaçlarına dokundurtmam. Zeytini de zeytinyağını da dünyaya biz satacağız. Maliyet fiyatları yüzünden ekip biçmeyi bırakan çiftçilerimize söz veriyorum. İYİ Parti'nin tarım politikalarıyla borçlar sıfırlanacak, mazot ve gübre yükü sırtımızdan kalkacak. Türkiye yeniden tarım ülkesi olacak" diyerek, Türkiye'nin gelecek yıllara ait hedeflerinden ve İYİ Parti'nin geleceğe ait projeleri olup olmadığından bahsetmedi.

İYİ Parti Aydın milletvekili adaylarını tanıtarak oy isteyen Akşener, daha sonra Denizli'ye gitmek üzere karayoluyla Aydın'dan ayrıldı. Efeler İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde meydan dolmazken, alandaki büyük boşluklar dikkat çekti.

Kaynak: Ajanslar