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26 Mayıs 2018 11:11 | Son Güncelleme: 26 Mayıs 2018 12:21

Meral Akşener'e şok: Kayseri mitinginde bozguna uğradı

Meral Akşener'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting şok etkisi oluşturdu. Mitinge çok az katılım sağlandı, 1 saat kalabalığın artması beklenmesine rağmen oldukça az kişi katılım gösterdi.

Meral Akşener'e şok: Kayseri mitinginde bozguna uğradı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge oldukça az kişinin katılması Meral Akşener'i bozguna uğrattı. Bunun üzerine yaklaşık bir saat kalabalığın artmasını bekleseler de sonuç değişmedi ve Akşener konuşmaya başladı. Durum böyle olduğu halde Meral Akşener'in twitter hesabından Kayseri mitingine katılımın yoğun olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşılması sosyal medyada olay oldu. 

Kayseri'de Meral AkÅener'e ilgi yoktu

Çünkü fotoğrafın aksine gerçek oldukça farklıydı miting alanı bu fotoğrafta göründüğü gibi dolu değil aksine bomboştu. 

Kayseri'de Meral AkÅener'e ilgi yoktu


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: meral akşener


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