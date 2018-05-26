Meral Akşener'e şok: Kayseri mitinginde bozguna uğradı

Meral Akşener'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting şok etkisi oluşturdu. Mitinge çok az katılım sağlandı, 1 saat kalabalığın artması beklenmesine rağmen oldukça az kişi katılım gösterdi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge oldukça az kişinin katılması Meral Akşener'i bozguna uğrattı. Bunun üzerine yaklaşık bir saat kalabalığın artmasını bekleseler de sonuç değişmedi ve Akşener konuşmaya başladı. Durum böyle olduğu halde Meral Akşener'in twitter hesabından Kayseri mitingine katılımın yoğun olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşılması sosyal medyada olay oldu.

Çünkü fotoğrafın aksine gerçek oldukça farklıydı miting alanı bu fotoğrafta göründüğü gibi dolu değil aksine bomboştu.

Kaynak: Ajanslar