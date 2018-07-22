Meral Akşener'den ilk açıklama: "Aday olmayacağım"

Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi

İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongre kararının ardından Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Akşener, yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıkladı. Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi. Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan "istifa açıklaması" yaptı.

Kaynak: Ajanslar