Meral Akşener'den döviz açıklaması: Hükümetimizin yanındayız!

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener döviz kurundaki yükselişe dair açıklamalarda bulundu. Akşener "Hükümetimiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş bir açıklama geldi. Meral Akşener, ABD ile yaşanan gerilim sonrası dövizdeki yükselişle ilgili hükümete destek verdi.

'ÇÖZÜM İÇİN HEP BİRLİKTE HAREKET EDELİM'

Ekonomiye ilişkin Akşener, "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.



ZİRVE ÇAĞRISI GELMİŞTİ



Öte yandan İYİ Parti ve BBP'den yaşanan süreçle ilgili liderler zirvesi çağrısı da gelmişti.

Dolar ve euronun art arda rekor tazelemesi siyasi partileri de harekete geçirdi. Son dakika habere göre, İYİ Parti sürpriz bir açıklama yaparak ekonomik verilerin düzeltilmesine yönelik siyasi partilerin katılacağı işbirliği teklif etti.

İYİ Parti'nin resmi Twitter adresinden yapılan çağrıda, “Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz” denildi.

Kaynak: Ajanslar