Meral Akşener İYİ Parti'den istifa etti mi? Edecek mi? İşte son durum...

Meral Akşener İYİ Parti'den istifa etti mi sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Meral Akşener istifa edecek mi sorusu ile ilgili işte son durum...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa ettiği iddiası herkesi şok etti. Ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. İnsanlar internette Meral Akşener istifa etti mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün Akşener'in İYİ Parti'nin Afyon çalıştayında "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dediği iddia edildi. Şimdi insanlar Meral Akşener'in istifa edip etmediğini merak ediyor. Meral Akşener istifa edecek mi sorusu ile ilgili işte merak edilen detaylar...

MERAL AKŞENER İSTİFA ETTİ Mİ?



Meral Akşener istifa etti mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinin öncesinde KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlamıştı. Bugün Akşener'in İYİ Parti'nin Afyon çalıştayında "Bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum" dediği iddia edildi.

PARTİLİLER ARASINDA KRİZ

İddiaya göre, çalıştayın son gününde yapılan kapalı oturumda partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Akşener'in izlediği siyaseti eleştirdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalar büyüyünce Akşener, "istifa ediyorum" dedi. İddiaya göre, tartışmaların yatışmasının ardından Akşener, ikna edildi. Bu sırada bazı partililer sosyal medyadan "istifa açıklaması" yaptı.

İYİ PARTİ GİK ÜYESİ İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURDU

İYİ Parti GİK Üyesi Fatih Eryılmaz ise istifasını Twitter hesabından duyurarak, "İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım" ifadesini kullandı. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti önüne gelen tanklara karşı ilk direnişi başlatan emniyet amiri olan Mehmet Fatih Eryılmaz, darbecilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve "gazi" olmuştu.



Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah çalıştayda olduğu görülüyor. Akşener mesajında, "Partimizin Çalıştayında dün Türk Milleti'nin nadide değerlerinden, çok kıymetli hocamız Sayın İskender Öksüz'ün konferasındaydık. Çok feyz aldığım Hocamıza, bizleri aydınlattığı için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.