Meral Akşener göreve dönme gerekçesini açıkladı

Görevinden istifa eden ve kararının kesin olduğunu açıkladıktan bir süre sonra geri dönen Meral Akşener, bugünkü İYİ Parti kurultayında göreve dönme gerekçesini açıkladı.

İYİ Parti kurultayı, Ankara ATO Congresium’da salonu dolduran partililer tarafından 2013 yılında kaldırılan ’Andımız’ metninin okunmasıyla başladı.

GÖREVE DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Meral Akşener daha önce iki kez sosyal medya hesabından göreve dönmeyeceğini çok net bir dille ifade eden tweet'ler atmıştı. Ancak bugünkü kongrede konuşma yapan Akşener, göreve döndüğünü açıkladı.

''GEL DEDİNİZ GELDİM''

Akşener konuşmasında, "Görev töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. Gel dediniz geldim. Bilinsin isterim ki aklımızı karartacak hırslarımız yoktur. Kariyer planlamasıyla siyaset yapmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar