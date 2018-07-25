Meral Akşener adaylık konusunda son kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak ‘'Kurultayda aday olmama kararım kesindir’' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir açıklama yaparak ‘Kurultayda aday olmama kararım kesindir’ dedi.

'PARTİNİN BAŞARILI SONUÇLARA ULAŞMASI İÇİN BİR ADIM'

Akşener, adaylığıyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Akşener ayrıca, "Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar