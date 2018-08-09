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09 Ağustos 2018 13:17 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 13:20

Menfeze sıkışan 4 danayı itfaiye kurtardı

Hayvanları ile menfezden geçerken sıkıştığını fark eden İbrahim Arıcılı itfaiyeye haber verdi

Menfeze sıkışan 4 danayı itfaiye kurtardı

Hayvanlarını otlatan İbrahim Arıcılı, yollarının üstünde bulunan menfezden geçerken danalarının sıkışması sonucu itfaiyeyi aradı. Menfezde sıkışan dört büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

İTFAİYE KURTARDI

Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki güzergahta hayvanlarını otlatan İbrahim Arıcılı, hayvanların yol altından geçen menfezde sıkıştığını gördü. dar bir menfezde  sıkışan hayvanı kurtarmak için bir süre çabalayan Arıcılı'nın çabaları yetersiz kalınca durumu itfaiyeye bildirdi.

BİR TANESİNİN BACAĞI KIRILDI

Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri menfeze giren dört adet danayı sıkıştıkları yerden halat yardımıyla kurtardı.İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, ayakları kırılan danalardan bir tanesi kesildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Menfez4 dana


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