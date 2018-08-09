Menfeze sıkışan 4 danayı itfaiye kurtardı

Hayvanları ile menfezden geçerken sıkıştığını fark eden İbrahim Arıcılı itfaiyeye haber verdi

Hayvanlarını otlatan İbrahim Arıcılı, yollarının üstünde bulunan menfezden geçerken danalarının sıkışması sonucu itfaiyeyi aradı. Menfezde sıkışan dört büyükbaş hayvanı itfaiye ekipleri kurtardı.

İTFAİYE KURTARDI



Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki güzergahta hayvanlarını otlatan İbrahim Arıcılı, hayvanların yol altından geçen menfezde sıkıştığını gördü. dar bir menfezde sıkışan hayvanı kurtarmak için bir süre çabalayan Arıcılı'nın çabaları yetersiz kalınca durumu itfaiyeye bildirdi.



BİR TANESİNİN BACAĞI KIRILDI



Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri menfeze giren dört adet danayı sıkıştıkları yerden halat yardımıyla kurtardı.İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, ayakları kırılan danalardan bir tanesi kesildi.

Kaynak: Ajanslar