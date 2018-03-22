Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı

Afrin'deki yağma iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez." dedi.

"Yönetim ve güvenlik yapısını demografi belirleyecek"

Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini söyledi.

"Gereken şey teröristlerin yok edilmesi"

Çavuşoğlu, Menbiç'teki plan uygulanmazsa yapılması gereken şeyin teröristlerin yok edilmesi olduğunu belirtti.

"Trump'ın sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını belirten Çavuşoğlu, "Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü her yer için geçerli"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli." ifadesini kullandı.

"AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisi gündeme gelecek"

Bakan Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.