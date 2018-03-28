Menbiç İçin Kritik Tarih: "30 Mart"

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart'ta ABD'ye giderek Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşecek.

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki Menbic için Ankara'dan Washington'a önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor.

Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Sayın Müsteşarımızın Vaşington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan’la yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, ayrıca 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Vaşington’da düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülmektedir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik ilçedeki YPG'li teröristlerin çekilmesi için ABD ile ortak bir 'anlayış'a varıldığını daha önce açıklamıştı.

Afrin'i Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizleyen Türkiye, YPG'lilerin Menbiç'ten çekilmesini şart koşuyor.

Gündem 28 Mart 2018 08:32 "Siz büyük bir Cumhurbaşkanısınız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’daki Türkiye-AB Zirvesi’nden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: son dakika