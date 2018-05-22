Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Açıklama yapıldı mı?

Ramazan Bayramı yaklaştıkça Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi sorusu sıkça soruluyor. İkramiye konusunda herhangi bir açıklama yapıldı mı?

Bakanlar Kurulu'nun toplantısının ardından alınan kararları geçtiğimiz haftalar açıklamıştı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekliye bayramda verileceği Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Şimdi milyonlarca memur, memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi sorusuna yanıt bekliyor. Memurların merakla beklediği KFDK yakın tarihte gerçekleşti. KFDK toplantısından sonra çıkan karar herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Bu toplantıda memurlara ikramiye verme konusu görüşülmesi tahmin ediliyordu. Peki memurlara ikramiye konusunda açıklama yapıldı mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MEMURLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Memurlara bayram ikramiyesi verilecek mi sorusunun yanıtı milyonlarca memur tarafından merak ediliyor. KFDK toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşulacak konular arasında bayram ikramiyesininde geçmesi bekleniyordu. Bakan Sarıeroğlu başkanlığında toplanan KFDK'dan beklenen karar çıkmadı. KFDK toplantısında söylenenin aksine memura bayram ikramiyesi konusu görüşülmedi.





KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Bayram ikramiyesinin memura verilmesi halinde bu ödenekten SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de faydalanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilmesi planlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez olmak üzere ödenecekti. Memura bayram ikramiyesinin karara bağlanması halinde yapılacak ödemenin ya memur ve emeklinin aldığı maaş kadar ya da en yüksek memur aylığının iki katı tutarında yani 2 bin 62 lira civarında olması öngörülüyordu.

KPDK'DAN BEKLENEN KARAR ÇIKMADI

Milyonlarca kişinin merakla beklediği KPDK toplantısının gündem maddeleri arasında söylenenin aksine memura bayram ikramiyesi mevzusu yer almadı. Toplantıda öne çıkan konular kamu personel sisteminde iş güvencesi ve kadrolu istihdam konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan toplu sözleşme görüşmeleri gibi KPDK görüşmesinde de memura ikramiye konusu gündeme gelemedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanan yılın ilk KPDK toplantısında öne çıkan konuları Bakan, “Birinci gündem maddemiz izin konuları, alt komisyonumuzun önerilerini değerlendireceğiz. Bir diğer konumuz da 2011 yılında yasal zemine kavuşan esnek çalışma modellerimiz, bu konuda da gerçekleştirilen sunumları dinleyeceğiz" şeklinde anlattı. Memura ikramiye konusu ise toplantının gündem maddeleri arasında kendine yer bulamadı. Ancak ilerleyen günlerde memura bayram ikramiyesi konusunun farklı bir platformda tekrar görüşülmesi bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, arefe günü ile 14 Haziran Perşembe günü başlayacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiler...

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

Kaynak: AjansHaber