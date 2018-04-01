Memura yüksek emekli maaşı ve ikramiye

Memurlar emekli olduklarında son çalıştıkları süreden değil de hizmet yıllarının tamamı üzerinden emekli ikramiyesi alabilir. Bu nedenle diğer çalışanlara göre, emekli aylığı ve ikramiyede daha avantajlı konumdalar.

emurlar emekli aylıkları ve ikramiye konusunda diğer çalışanlara göre daha şanslı. İşçiler emekli olurken en son işyerlerinde ne kadar süre çalıştılarsa bunun tutarında kıdem tazminatı elde ederler. Yani 15 yıl çalıştığı işyerinden ayrılan bir işçi başka bir yerde 10 yıl daha çalışıp emekliliği gelince, yalnızca son işyerindeki 10 yıllık kıdem tazminatını alabilir. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı dolayısıyla işçi emekli olurken ücreti ne kadar yüksek olursa olsun eline geçen kıdem tazminatının üst limiti olacaktır. Memurlar ise hizmet yıllarının tamamı üzerinden emekli ikramiyesi alabilir.

EMEKLİ MAAŞINDA GİRİŞ TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ

Memurların emeklilik koşullarının belirlenmesinde üç önemli tarih var. 8 Eylül 1999’dan önce ilk kez memuriyete başlamış olan kadınlar 20 hizmet yılı, erkekler ise 25 hizmet yılını tamamladıklarında hangi yaşta olursa olsunlar emekli olabiliyorlardı. Fakat bir de yaş şartı eklenince ortaya kademeli bir geçiş çıktı. Bu tarihte emekli olmalarına kalan süreye göre memurlar farklı yaş şartına tabiler. 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında ilk kez memuriyete başlamış kişiler için ise emeklilik şartları farklıdır. Bu tarihler için hizmet yılı şartı 25’e çıktı.

UNVANA GÖRE EMEKLİ AYLIĞI ARTABİLİR

Emekli keseneğine esas kazanç ise memurun brüt maaşıdır. Emekli keseneğine esas kazançla aylık bağlama oranının çarpılmasıyla emekli aylığı bulunur. Memurun eğer makam, temsil, görev tazminatı varsa emekli aylığı daha yüksek olur. Bu nedenle emekliliğine yakın terfi almış kişiler terfi aldıkları görev üzerinden emekli olurlarsa emekli aylıkları açısından avantajlı olurlar. Bu yüzden unvana göre emekli aylığını artırabilir.

EMEKLİ MAAŞINDA AVANTAJLI TARİH

Memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında da iki farklı dönem var. Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre, 30 Eylül 2008 öncesinde ilk kez memuriyete başlamış kişilerin emekli aylıkları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca hesaplanırken, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez memur olmuş kişilerin emekli aylıkları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca hesaplanır. 5434 sayılı Kanunda aylık bağlama oranı daha yüksek olduğu için bu tarihten önce memuriyete başlamış olanlar emekli olduklarında daha yüksek emekli aylığı alabilmektedir.

ERKEN MEMUR OLAN ERKEN EMEKLİ OLUR

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ilk kez memuriyete başlayanlar için de emeklilik koşulları farklıdır. Bu tarihten sonra memuriyete başlayanlar kadın-erkek fark etmeksizin 25 hizmet yılı şartına tabidirler. Diğer yandan kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı söz konusudur. Ayrıca 25 yıl hizmet süresini 1 Ocak 2036 tarihine kadar dolduramayanlar kademeli bir geçiş ile daha ileri yaşta emekli olabilecekler. Bütün bu nedenlerle ilk kez memuriyete başlanan tarih çok önemli. Bu kapsamda daha erken emekli olmanın en önemli püf noktası erken memuriyete başlamaktır.

Kaynak: Ajanslar