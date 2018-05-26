Memura çifte mutluluk! Maaş ve ikramiyede düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 1.5 milyon memurun maaşı ve ikramiyesi yüzde 20 artacak.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi 270 bin polis, 1 milyonu aşkın öğretmen, 117 bin din görevlisinin yüzünü güldürdü. Toplamda 1.5 milyonu aşkın kamu çalışanının, maaşı ve emekli ikramiyesi ortalama yüzde 20-25 artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti seçim beyannamesini açıklarken bazı kamu çalışanları için ek göstergeyi 3600'e çıkaracakları müjdesini vermişti. 1.5 milyondan fazla memur Erdoğan'ın bu müjdesini sevinçle karşıladı.

1- Jandarma ve Sahil Güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ile jandarma ve sahil güvenlik personeli ile aynı statüye kavuşan polisin, ek göstergede de eşitlik beklentisi artmıştı. Emekli olduklarında, çalışırken aldıkları maaşın çok altında bir gelire sahip olan polisler, emeklilik sonrası yaşanan geçim sıkıntısından kurtulmak için özel koruma, güvenlik sorumlusu gibi ek işlerde çalışmak zorunda kalıyordu.

2- Hemşirelerde ek gösterge artırımı ile maddi olarak rahatlayacak. 2200 ek göstergeden emekli olan bir hemşire, 2.350 TL maaş, 76 bin TL ikramiye alıyorken, 3000 ek göstergeden emekli hemşire ise 2.450 TL maaş, 78.000 TL ikramiye alabiliyordu. Ek göstergenin 3600'e yükselmesi ile birlikte emekli hemşireler yaklaşık 3.000 TL maaş, 98.000 TL'de ikramiye alabilecek.

MEMUR NE KADAR EK GÖSTERGE ALACAK?

3- 25 yılını doldurup şu an emekli olmak isteyen birinci derecenin dördüncü kademesindeki bir polis memuru, yaklaşık 2.600 TL emekli maaşı alacaktı. Sabah'ın haberine göre, maaş, ek göstergenin yükselmesi ile birlikte 3.200 TL'ye çıkacak. Bu polis memuru mevcut uygulamaya göre emekli olduğunda 90 bin lira emekli ikramiyesi alacakken, yeni katsayı artışıyla birlikte alacağı emekli ikramiyesi de 110 bin liraya yükselecek.

4- 25 yıl çalışmış birinci derecenin dördüncü kademesinden emekli olan bir din görevlisi 3000 ek gösterge ile 2.600 TL maaş alırken, 3600 ek gösterge ile maaşı 3.200'e yükselecek. Emekli ikramiyesi de diğerlerinde olduğu gibi yüzde 20 civarında artacak.

5- 25 yıl çalışmış birinci derecenin dördüncü kademesinden emekli olan bir öğretmen 3000 ek gösterge ile 2.400 TL emekli maaşı alacaktı, 3 600 ek gösterge ile emekli olduğu zaman maaşı 3.000 TL' yükselecek. Emekli ikramiyesi de 78.000 TL'den 20 bin lira artışla 98.000 TL'ye çıkacak.

Polis memuru

Eski

2600 TL maaş, 90 bin lira ikramiye

Yeni

3200 TL maaş, 110 bin lira ikramiye

Hemşire

Eski

2450 TL maaş, 78 bin lira ikramiye

Yeni

3000 TL maaş, 98 bin lira ikramiye

Öğretmen

Eski

2400 TL maaş, 78 bin lira ikramiye

Yeni

3000 TL maaş, 98 bin lira ikramiye

Kaynak: Ajanslar