Memur maaşları erken yatacak mı? Haziran 2018

Memur maaşları erken yatacak mı sorusu Haziran 2018 tarihinde memurlar tarafından merak ediliyor. Memur maaşları erken yatacak mı sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayının ortalarına gelmemizle beraber kamu görevlileri ve memurlar aylık ücretlerinin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Memurlar ve diğer kamu görevlileri bayram öncesinde ihtiyaçları karşılamak için maaşların erken yatıp yatmayacağı konusunda araştırma yapıyor. Akıllara gelen ilk soru ise memur maaşları erken yatacak mı sorusu oluyor. 10.09.1987 tarihinde 19570 sayılı yasa Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Yasa gereği memur ve diğer kamu görevlilerine maaşları her ayın 15'inde yatmaktadır. 19570 sayılı yasa gereği uygun gereken durumlarda görevlilere ücretlerinin erken ödenmesi gerektiği durumlarda eklenmiştir.

MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Memur maaşları erken yatacak mı sorusu binlerce memur ve kamu görevlileri tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber birçok görevlinin aklında bu soru yer alıyor. Memur maaşları erken yatacak mı sorusuna ilişkin resmi bir kurum ya da kuruluştan bir açıklama gelmedi. Geldiğinde sizlere duyuracağız.

İSTİSNAİ DURUMLARLA İLGİLİ YASA MEVCUT

10.09.1987 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren 19570 sayılı yasa gereği her ayın 15.günü ödenmesi yapılması kararlaştırılmıştı. Aynı yasa gereği kamu çalışanlarının istisnai durumlarda maaşlarının erken ödendiği durumları da göz önüne alınmıştır. Örneğin 2016 yılında kurban bayramının 12 Eylül 2016 tarihine denk gelmesinden ötürü memurların maaşları 6 gün geri çekilerek 9 Eylül 2016 tarihinde ödemeleri yapılmıştı.

MEMURLAR MERAKLA BEKLİYOR

2018 yılında Ramazan Bayramı'nın 15 Haziran tarihine gelmesinden ötürü akıllarda birçok soru yer alıyor. Geçmişte uygulanan sistemin tekrar hayata geçirilerek memur maaşlarının 15 Haziran 2018 tarihinden önce ödenmesi yönünde memurların bekleyiş içinde. 15 Haziran'ın resmi bayram tatili olması ve masrafların artmasından ötürü ödemelerin bayram öncesi yapılması yönünde taleplerinin hükümetten ne yanıt bulacağı ilerleyen günlerde netleşecek.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

2018 Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının durumu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan'ın ortasına yaklaşsak da bunun için henüz erken. Fakat geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya bakarsak, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi çok olası görünüyor. Memur maaşlarının bayram öncesi ne zaman yatacağı ise şimdilik soru işareti.

BAKAN SARIEROĞLU EMEKLİ İKRAMİYE TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz. Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.

Kaynak: AjansHaber