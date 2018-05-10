Melo ve Tolgay'dan Fenerbahçe'ye imalı kupa mesajı!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan ve Galatasaray'ın eski Brezilyalısı Melo'dan Fenerbahçe'ye imalı mesajlar geldi!

Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kazandığı Türkiye Kupası finali sonrası Beşiktaş'ın milli yıldızı Tolgay Arslan, tebrik mesajı attı.

Tolgay'ın Akhisarspor'u tebrik ettiği mesajda Fenerbahçe'ye bir de gönderme yer aldı.





Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" dedi.

Spor 10 Mayıs 2018 23:26 Kocaman iddia! "3-4 atabilirdik"Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor'a kaybedilen final sonrası yaptığı açıklamada rakiplerini tebrik ederken, hakem Cüneyt Çakır'ın yaptığı hatalara dikkat çekti.

MELO KENDİNİ TUTAMADI

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı Melo, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalindeki mağlubiyeti ile Twitter hesabından dalga geçti.

Kaynak: Ajanslar