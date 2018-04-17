Melisa çiçeği nedir? Yararları nedir?

Halk arasında farklı isimlerle de bilinen melisa çiçeği çok faydalı bir bitki. Sizler için melisa çiçeği nedir, faydaları ve zararları neler, nasıl yetiştirilir gibi soruları haberimizde detaylıca işledik. İşte melisa hakkında bilmeniz gerekenler!

Melisa çiçeği genellikle çay olarak tüketiliyor ancak günümüzde kapsül, krem ve yağ olarak da karşımıza çıkıyor. Melisa çiçeği gripten böcek ısırıklarına karşı birçok alanda tedavi edici özelliklere sahip.

Melisa Çiçeği Nedir?

İnce yapraklı, yumuşak tüylü, limon kokulu ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Vücutta rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etki meydana getirmektedir. Genellikle çay şeklinde tüketilen melisa çiçeği, günümüzde krem, yağ ve kapsül formlarında da kullanılabilmektedir. Birçok faydası olan melisa çiçeği böcek ısırıklarından grip gibi soğuk algınlıklarına kadar pek çok konuda tedavi etme özelliği bulunmaktadır. Melisa çiçeği tam anlamıyla doğal şifa kaynağıdır.

Melisa Otu Nasıl Bir Bitkidir?

Beyaz yapraklı, yaprakları ince ve kokusu limona benzeyen bir bitki olan melisa otu yapısındaki uçucu yağlar ve tanen maddesiyle bir çok rahatsızlığa iyi gelir. Nane familyasına ait olan bitkinin genel olarak sakinleştirici etkileri bulunur. Daha bir çok soruna karşı etkileri bulunan melisa otu ortaçağdan günümüze kadar tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır.

Melisa otu yabani olarak Avrupa ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin topraklarına yetişir. Yaz aylarının sonlarına doğru çiçek açan bir bitki olan melisa otu yapısında bol miktarda uçucu yağ, tanen, reçine ve müsilat bulundurur. Melisa otu bazı kültürlerde nane balsamı, mavi balsam, bal bitkisi ve oğul otu adlarıyla da bilinir. Bitkinin bilinen en eski kullanımı böcek ısırıklarına karşı kullanılmasıdır.

Melisanın Tarihi

Melisanın, Plinius (Roma, MS 23-79), Dioscorides (Yunanca, MS 40-90), Paracelsus (1493-1541 Avusturya) ve John Gerard (İngiltere, 1545-1612) tarafından bitkisel ilaç olarak çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Melisa adı Yunanca “arı” kelimesinden gelmektedir. Avrupa kıtasındaki popülerliğini Orta Çağ’da kazanmıştır.

Melisa çiçeğinin faydaları nelerdir?

• Sinirleri yatıştırıcı, sakinleştirici özellikleri vardır. Gerginliği azaltır günün yorgunluğunu alır.

• Uyku problemlerini ortadan kaldırır.

• Vücutta oluşan ağrıları giderir.

• Reflü, gastrit, bulantı gibi mide rahatsızlıklarını azaltır.

• Yüksek ateş, grip, nezle, balgam, soğuk algınlığı, nefes darlığı gibi sorunların oluşmasına engeller.

• Vücuttaki toksinleri ter yoluyla atabilmeyi sağlar.

• Uçuk, egzama ve mantar gibi ciddi cilt rahatsızlıkları üzerinde faydalıdır.

• İdrar sökücü özelliği vardır.

• Erken yaşlanmayı önler, cildin kırışmasını geciktirir.

• Migren gibi şiddetli baş ağrılarını dindirir.

• Regl ağrılarını geçirir, adet gecikmesini önler.

• Böcek ısırıklarına karşı kullanılır.

• Kalbi ve kan dolaşımını kuvvetlendirir.

• Kan şekerini ve tansiyonu düşürür.

• Sindirim sistemini rahatlatır, hazmı kolaylaştırır.

• Alzheimer, epilepsi, sara, hafıza kaybı ve konsantrasyon gibi rahatsızlıkların oluşumunu engeller.

• Böbrek hastalıklarını önler.

• Yüksek tansiyonu düşürür.

• Hıçkırığı keser.

• Krampları geçirir.

• Bayılmalara karşı kullanılır.

• Kulak çınlamalarını dindirir.

Melisa çiçeğinin zararları nelerdir?

• Melisa çiçeği sedatif ilaçlar ve tiroit ilaçlarıyla etkileşime girebilir.

• Uykusuzluk, kaygı ya da psikolojik bir nedenden dolayı ilaç kullanıyorsanız melisa çayı tüketmeyin.

• Hamile ve emziren kadınlar doktorunuza danışmadan tüketmeyin.

Melisa Çiçeği-Otu Bakımı ve Yetiştirilişi

Melisa Otu-Çiçeği Nasıl Kullanılır?

Faydaları oldukça fazla olan melisa otunun bir çok kullanım şekli bulunur. Melisa otunun en yaygın kullanım şekli çay olarak kullanılmasıdır. Çay olarak kullanılan melisa otu yapısındaki tanen maddesinden dolayı iyi bir sakinleştiricidir. Melisa otunun çayını hazırlamak ise oldukça kolaydır. Kaynamış suya 10 gram kurutulmuş melisa otu attıktan sonra 10 dakika kadar demlenmesini bekleyerek çayı içebilirsiniz.

Melisa Çiçeği Çayı;

Melisa çiçeği insan sağlığında çok önemli faydalar sağlamaktadır ve bu bitkiyi çayını yaparak da tüketebilirsiniz. Melisa çiçeği çayının yapılışı çok basittir. Öncelikle melisa çiçeği yaprakları kurutulur ve bir demlikte kaynatılarak demlenir.

Melisa çiçeği çayının Hazırlanışı;

Bir çaydanlıkta kaynattığınız ½ litre suyu ateşin üzerinden alın. İçerisine 10 gram kadar kurutulmuş melisa çiçeği ilave edin ve yaklaşık 10 dakika kadar beklettikten sonra içmeye başlayın. Melisa çiçeği çayı günde 1 fincan tüketilmelidir. Fazla miktarda yaparsanız, kalan kısmını buzdolabında en fazla 2 gün muhafaza edebilirsiniz.

Kaynak: Ajanshaber