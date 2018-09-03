Karius'tan mesaj alan Melis Ayça Değirmencioğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer edilen Loris Karius'un sosyal medyadan attığı özel mesaj bir anda gündem oldu. Karius kime mesaj attı? Melis Ayça Değirmencioğlu kimdir? Loris Karius'un mesajı ne?

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius ile sosyal medya üzerinden yaptığı konuşma ile gündeme gelen Melis Ayça Değirmencioğlu kimdir?

LORIS KARIUS'UN MESAJI NE?

Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman file bekçisi Loris Karius'un sosyal medyadan Melis Ayça Değirmencioğlu'na gönderdiği mesaj olay yarattı.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, futbolculuğu kadar yakışıklılığıyla da gündeme gelmişti. 25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye'ye geldiği andan itibaren kadın taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Öyle ki sosyal medyada Karius ile Kıvanç Tatlıtuğ'u karşılaştıran pek çok paylaşım yapılmış ve Alman eldiven bir anda magazin basınının gündemine oturmuştu.

MELİS AYÇA DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?

Melis Ayça Değirmencioğlu, 1989 doğumlu, Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunu. Melis Ayça Değirmencioğlu, Mad Bangz adlı giyim markasının kurucusu. Instagram'da da bir hayli takipçisi olan Melis Ayça Değirmencioğlu, aynı zamanda bir blogger.

Melis Ayça Değirmencioğlu, en sevdiği özelliğini ''disiplinli olmak'' olarak nitelendirirken, en sevmediği özelliğini ise; ''Çok fevriyim, hata kaldıramıyorum ve çok çabuk tepki veriyorum olaylara'' şeklinde açıklıyor.