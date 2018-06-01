Melania Trump'ın tweetindeki büyük sır!

Melania Trump günlerdir ortalarda yoktu. Bir tweet aracılığıyla içiniz rahat olsun mesajını verirken tweetin ardındaki büyük sır ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Amerika Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump günlerdir ortada gözükmüyordu. Herkes Melania Trump'a ne olduğu hakkında spekülasyonlar üretirken Trump, twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada iyi olduğu mesajını vermişti. Ancak tweetin ardındaki büyük sır sosyal medyada ifşa oldu.

Melania tweetinde her şeyin yolunda olduğunu bu spekülasyonların bıraklıması gerektiğini söylemişti. Melania,"İçiniz rahat olsun burada, Beyaz Saray'da ailemle birlikteyim. https://www.ajanshaber.com Harika hissediyorum, çocuklar ve Amerikan halki için çok çalışıyorum."demişti. Ancak bir sosyal medya kullanıcısının Melania'nın tweetini incelemesinin ardından gizli sır ifşa oldu. Melania'nın tweetinde 'help'yardım çağrısının olduğunu belirten kullanıcılar bu tweetin öylesine atılmadığını iddia ediyor.

Gündem 01 Haziran 2018 09:34 Melania Trump ortaya çıktı: "Her şey yolunda mesajını verdi!"Trump'ın eşi first lady Melania Trump 20 gündür ortaklıkta görünmüyordu.

Kaynak: AjansHaber