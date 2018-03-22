Mehmetçik Kuzey Irak'ta terörist takibinde

TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin ilk kez fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 15 kilometre kadar içeri girdi. Komandolar için geçici üsler kuruldu. Mehmetçik PKK terörüyle inlerine girerek mücadele ediyor.

Dik kayalıkları dağcı ipleri ile tırmanan Mehmetçikler, nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.



TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin ilk kez fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.

İşte o fotoğraflar;























