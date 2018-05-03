Mehmetçik Kut'ül Amare Son Bölüm İzle - 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare yeni bölümüyle izleyicileri şok etti. Dizinin izleyicileri internette Mehmetçik Kut'ül Amare son bölüm izle aratmasını sıkça yaptı. Peki dizinin bu bölümünde neler yaşandı? Üsküplü ve askerleri, İngiliz öncü birliğini yok etmek için harekete geçti. İngiliz öncü birliğinin elinde çok önemli bilgiler vardı. Üsküplü ve Neferleri bu saldırıda beklediklerinden daha büyük bir direnişle karşılaştı. Kanlı bir çatışmanın ardından Üsküplü askerlerinden birinin şehit olmasıyla büyük bir sarsıntı yaşadı. Şehadet şerbetini içen neferin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mehmetçik dizisiyle ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiinz.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE SON BÖLÜM İZLE

Mehmetçik Kut'ül Amare izleyicilerin dikkatini çeken tarihi yapımlar arasında yer almayı başardı. İnternet kullanıcıları yayınlanan bölümün ardından internette Mehmetçik Kut'ül Amare son bölüm izle aratmasını sıkça yaptı. İşte diziyle ilgili tüm detaylar...

ÜSKÜPLÜ'NÜN NEFERLERİNDEN BİRİ ŞEHİT OLDU



İngiliz öncü birliğini yok etmek isteyen Üsküplü ve neferleri büyük bir harekat düzenledi. Amaç ellerindeki önemli bilgileri ele geçirmek ve saldırıya geçmekti. Bu saldırı beklediklerinden daha kanlı olacaktı. Üsküplü ve neferleri ne olursa olsun o çantayı ele geçirip birliği yok etmeyi göze almıştı. Üsküplü, neferlerinden birinin şehadetiyle sarsıldı. Şehadet hangi nefere nasip olacaktır?





COX KÖŞEYE SIKIŞTI



Cox Victoria’nın dönüp gelmesiyle şoke oldu. Çünkü Victoria’yı saatli bir bomba olarak görmekteydi. Cox’un Victoria için kalıcı bir çözüm bulması gerekecekti. Şayet Neccar ile karşılaşırsa her şeyi mahvedeceğini bilmekteydi. rPeki bu çözüm ne olacaktı?



ŞEFİK KENDİSİNİ HATANIN EŞİĞİNDE BULUYOR



Cox, bir yandan Victoria için kalıcı bir çözüm ararken bir yandan da ona büyük zararlar veren Üsküplü’nün peşine düşer. Onun için hazırladığı plan, Şefik’in ellerinde bir felakete dönüşebilir. Şefik, Cox’un ağına düşecek midir?

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Mehmetçik Kutül Amâre, nefes kesen yeni bölümüyle haftaya Perşembe TRT 1 ekranlarında olacak.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE KONUSU



Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE OYUNCULARI VE KÜNYESİ



Yapım: Bozdağ Film

Yapımcı & Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Kamil Aydın

Senaryo: Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Uhut Tekin,

Genel Müdür: Bilgehan Özen

Kurumsal İletişim Direktörü: Hüseyin Özçelik

Görüntü Yönetmeni: Efe Kubilay

Müzik: Alpay Göltekin

Sanat Yönetmeni: Şakir Demirpehlivan

Kurgu Yönetmeni: Akif Özkan

Görsel Efektler: Genius Park

Sosyal Medya Yöneticisi: Mustafa Akçadaşoğlu

Web Sitesi Tasarım ve Yazılım: Mopp Medya