Mehmetçik Kut'ül Amare Son Bölüm İzle - 16. bölüm fragmanında Cox ve Üsküplü aynı kaderi paylaşıyor!

Mehmetçik Kut'ül Amare son bölüm izle kelimesi internette sıkça aratılıyor. Mehmetçik Kut'ül Amare 16. bölüm fragmanı ile ortalık iyice karışıyor.

TRT 1'in sevilen tarihi dizisiyle ilgili yapılan aramaların başında Mehmetçik Kut'ül Amare son bölüm izle yer aldı. Zeynep ve Mehmet'in kavuşup kavuşmayacağı merak konusu olurken bir hikaye de aynı zamanda sona ermekteydi. Şimdi izleyiciler Mehmetçik Kut'ül Amare 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Savaş tüm hızıyla ilerlerken Mehmet merak ettiği sorulara yanıt bulmaya çalıştı. Efsane Hatun'un Mehmet'e hayır diyerek onu büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Mehmetçik Kut'ül Amare ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE SON BÖLÜM İZLE

TRT 1'in fenomen dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare aksiyon dolu bir bölümle ekranlara geldi. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümüyle izleyicileri şok etti. Üsküplü ve askerleri, İngiliz öncü birliğini yok etmek için harekete geçti. İngiliz öncü birliğinin elinde çok önemli bilgiler vardı.

ÜSKÜPLÜ VE NEFERLİ ŞOK İÇİNDE

Üsküplü ve Neferleri bu saldırıda beklediklerinden daha büyük bir direnişle karşılaştı. Kanlı bir çatışmanın ardından Üsküplü askerlerinden birinin şehit olmasıyla büyük bir sarsıntı yaşadı. Şehadet şerbetini içen neferin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

SAVAŞ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR



Savaş tüm hızıyla devam ederken filizlenen bir hikâyede sona ermek üzereydi. Mehmet Zeynep’i ninesinden istemiş ancak umduğu cevabı bulamamıştır. Efsa hatun Mehmet’e neden hayır dediği merak konusu oldu.

COX HAPİSE DÜŞÜYOR

General Barrett ile yaşadığı anlaşmazlıklar Cox’un hapse atılmasına sebep oldu. Cox, savaşın en önemli anlarında eli kolu bağlı olarak bekleyecek miydi?

EMRE İTAASİZLİKLE YARGILANIYORLAR



Emre uymamak ve Devlete ait silahlara el koymaktan tutuklanan Ali, Mehmet ve Said’in yardımıyla hapisten kaçmayı başarmıştır. Ancak bu Şefik’in daha da öfkelenmesine sebep olur. İşler çığırından çıktı. Artık Üsküplü Ali bir kaçaktır. Bir an önce şehirden çıkması gereken Üsküplü’ye tanımadığı birinden yardım eli uzandı.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İngiliz öncü birliğini yok etmek isteyen Üsküplü ve neferleri büyük bir harekat düzenledi. Amaç ellerindeki önemli bilgileri ele geçirmek ve saldırıya geçmekti. Bu saldırı beklediklerinden daha kanlı olacaktı. Üsküplü ve neferleri ne olursa olsun o çantayı ele geçirip birliği yok etmeyi göze almıştı. Üsküplü, neferlerinden birinin şehadetiyle sarsıldı. Cox Victoria’nın dönüp gelmesiyle şoke oldu. Çünkü Victoria’yı saatli bir bomba olarak görmekteydi. Cox’un Victoria için kalıcı bir çözüm bulması gerekecekti. Şayet Neccar ile karşılaşırsa her şeyi mahvedeceğini bilmekteydi. Cox, bir yandan Victoria için kalıcı bir çözüm ararken bir yandan da ona büyük zararlar veren Üsküplü’nün peşine düşer. Onun için hazırladığı plan, Şefik’in ellerinde bir felakete dönüşebilir. Şefik, Cox’un ağına düşecek midir?

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Mehmetçik Kutül Amâre, nefes kesen yeni bölümüyle haftaya Perşembe TRT 1 ekranlarında olacak.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE KONUSU



Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE OYUNCULARI VE KÜNYESİ



Yapım: Bozdağ Film

Yapımcı & Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Kamil Aydın

Senaryo: Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Uhut Tekin,

Genel Müdür: Bilgehan Özen

Kurumsal İletişim Direktörü: Hüseyin Özçelik

Görüntü Yönetmeni: Efe Kubilay

Müzik: Alpay Göltekin

Sanat Yönetmeni: Şakir Demirpehlivan

Kurgu Yönetmeni: Akif Özkan

Görsel Efektler: Genius Park

Sosyal Medya Yöneticisi: Mustafa Akçadaşoğlu

Web Sitesi Tasarım ve Yazılım: Mopp Medya

Kaynak: AjansHaber