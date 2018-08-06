Son Dakika!
06 Ağustos 2018 08:26 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 08:33

Mehmetçik çatıdan düşen çocuk için seferber oldu!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün/Yeşilbayır mezrasında bir çocuk dengesini kaybederek çatıdan düştü. Çocuğun yardımına mehmetçik koştu.

Mehmetçik çatıdan düşen çocuk için seferber oldu!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün/Yeşilbayır mezrasında bir çocuk dengesini kaybederek çatıdan düştü.

MEHMETÇİK YETİŞTİ

İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan TSK unsurları, 10 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından tabur revirine götürdü.

TSK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yaralı çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Askerlerin yaralı miniğe müdahale etme anları TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitterhesabında yayınlandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: mehmetçikHakkari


0Yorum Yap