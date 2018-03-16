Mehmetçik Afrin'de Bora-12 ile teröristleri hedef alıyor

Afrin'de terörist avında olan Mehmetçikler, yerli ve milli silahlarla gücüne güç katıyor. Bunlardan biri olan keskin nişancı tüfeği Bora-12, Mehmetçik'in sırtında ilk kez görüntülendi.

apılanmasına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan silah ve mühimmatların yüzde 70 yerli üretim. Bu yerli silah ve mühimmatlardan biri de keskin nişancı tüfeği olan Bora-12...

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristleri hedef alan keskin nişancı Mehmetçikler, Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor.

Milli keskin nişancı tüfeği özellikleriyle de dikkat çekiyor: 7.62 milimetre kalibreli tüfeğin etkili menzili 800 metre. Aksesuarsız ve şarjörsüz 6,5 kilogram.

KEMAL KILIÇDAROĞLU "YERLİ VE MİLLİ SİLAHIMIZ YOK" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda partisinin toplantısında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin silah üretimi yapamadığını söyleyerek "Dumlupınar’da bir müzemiz var. o müzede Dumlupınar Savaşı'nda kullanılan silahlar sergileniyor. Müzede kullanılan silahlar Almanların, Fransızların ve Amerikalıların, Rusların silahları. Ürettiğimiz tek silah yok." demişti.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA MİLLİ SİLAHLAR

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan milli silahlar ile elde edilen başarılar gözden kaçamayacak şekilde belirginliğini gösterirken, harekat cephelerinde kullanılan mühimmat ve silahların yüzde 70'inin yerli olduğu TSK tarafından açıklanmıştı.