Mehmet Uğur Gökgöz kimdir? Mehmet Uğur Gökgöz nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mehmet Uğur Gökgöz kimdir? Mehmet Uğur Gökgöz nereli ve mesleği nedir? Mehmet Uğur Gökgöz hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Mehmet Uğur Gökgöz kimdir? Mehmet Uğur Gökgöz nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Mehmet Uğur Gökgöz Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Mehmet Uğur Gökgöz kimdir?

Mehmet Uğur Gökgöz 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde meclis üyesi seçildi. Ardından AK Parti Isparta İl Başkanı seçildi. 24 Haziran seçimleri öncesinde aday adaylığı başvurusu yapan Gökgöz, AK Parti İl Başkanlığına gelerek burada yaptığı kısa açıklamada, "Allah utandırmasın, hizmet için, birlik ve beraberlik için bir yola çıktık. Tüm yol arkadaşlarıma da hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum" dedi.

Kaynak: AjansHaber