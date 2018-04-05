Mehmet Ekici: Hedefimiz tüm kupaları kazanmak

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, kalan bütün maçları kazanıp iki kulvarda da mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, Fenerbahçe gazetesine iddialı açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajın bir kısmı:

KOLAY BİR DÖNEM DEĞİLDİ

Fenerbahçe’nin senden büyük beklentisi var. Peki Mehmet Ekici beklenen performansına ulaştı mı?

“Benim için kolay bir dönem değildi. Takıma ayak uydurmam biraz zaman aldı. Zaman içinde daha da iyi olacağıma inanıyorum.. Ligin sonuna az kaldı. Camia olarak hedefimiz şampiyon olmak.”

HEDEF TÜM KUPALARI KALDIRMAK

Bu sezon bazı puan kayıpları oldu. Sezonu nasıl değerlendiriyorsun?

“İnişli çıkışlı bir sezon oldu. Fakat iyi bir tecrübe kazandığımızı söyleyebilirim. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bu lig her şeye açıktır. İstemediğimiz puanlar kaybettik fakat daha maçlarımız var. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, sezon sonunda hep beraber kupayı hatta kupaları kaldırmak.”

Kaynak: Ajanslar