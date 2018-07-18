Mehmet Ekici bir talihsizlik daha yaşadı
Geçtiğimiz sezonda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici'nin şanssızlığı yeni sezon öncesinde de devam etti. Genç oyuncu son iki günde antrenmanlara katılamadı.
Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.
ANTRENMANLARA KATILAMADI
Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.
Mehmet Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.
Kaynak: Ajanslar