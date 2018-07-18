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18 Temmuz 2018 09:54 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018 09:59

Mehmet Ekici bir talihsizlik daha yaşadı

Geçtiğimiz sezonda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici'nin şanssızlığı yeni sezon öncesinde de devam etti. Genç oyuncu son iki günde antrenmanlara katılamadı.

Mehmet Ekici bir talihsizlik daha yaşadı

Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.

ANTRENMANLARA KATILAMADI

Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.

Mehmet Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: mehmet ekici


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