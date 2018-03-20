Mehmet Demirkol: ''Utanmıyor musunuz''

Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, yeni milli takım formalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF milli takımların UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası’nda giyeceği iç ve dış saha formalarını tanıttı. Konu hakkında kişiselTwitter hesabından yorumda bulunan Mehmet Demirkol şu ifadeleri kullandı, “Israrla karaktersizleştirilmiş tişörtler giydiriyorsunuz Milli Takım'a. Her fırsatta başkalarının evlatları üzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz.”

DAHA ÖNCE ‘DAVA EDECEĞİM’ DEMİŞTİ!

Mehmet Demirkol daha önce bir TV kanalında yaptığı açıklamada, şu sözleri sarfetmişti. ‘Eğer bu formaları bu maçlarda son kez giyiyoruz. Bir şey söylemiştim unutulmasın tekrar söylüyorum, eğer göğüs bantlı formalara geri dönülmez ise dava edeceğim. Standart göğüs bantlı formamıza geri dönmek zorunda Federasyonun bu konuda yükümlülüğü var. Dava edeceğim ulusal sembollerimizi tahrifden dava edeceğim. Kırmızı siyah formayla çıkardılar bizi ya! Bir tane ekstra forman olur Turkuaz ilk yazan benim Türk basınında ilk benim fikrim demiyorum mutlaka birinin aklına gelmiştir de medyada ilk yazan benim çünkü senin adınla anılan renk, bu ikinci forman olabilir senin ama göğüs bantlı senin bayrağından bir farkı yok.